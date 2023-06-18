-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودولة إفريقية قريبا

الشروق أونلاين
  • 78
  • 0
فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودولة إفريقية قريبا
جانب من اللقاء

تطرق وزير النقل يوسف شرفة، الأحد، بمقر الوزارة، إلى إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الجزائر والتشاد. 

وكان ذلك عقب استقبال الوزير لسفير جمهورية التشاد لدى الجزائر مختار واوا ذهب، حيث استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأفاد بيان الوزارة أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي. على غرار مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

كما ركز شرفة وسفير التشاد على النقل الجوي بين البلدين. وذلك عبر فتح خط جوي مباشر بين الجزائر و إنجمينا.

مقالات ذات صلة
الجزائر ملتزمة بدفع التسوية السلميّة في مالي

الجزائر ملتزمة بدفع التسوية السلميّة في مالي

هذه تفاصيل حادثة وفاة شابين داخل حاوية عجلات طائرة!

هذه تفاصيل حادثة وفاة شابين داخل حاوية عجلات طائرة!

أسئلة “السانكيام الجديد” تحت مجهر الوزارة

أسئلة “السانكيام الجديد” تحت مجهر الوزارة

الفريق أول شنقريحة: الرئيس تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي

الفريق أول شنقريحة: الرئيس تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي

جهاز عملي مخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام

جهاز عملي مخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام

إحالة ملف فساد ميناء سكيكدة على القطب الجزائي بقسنطينة

إحالة ملف فساد ميناء سكيكدة على القطب الجزائي بقسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد