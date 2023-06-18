فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودولة إفريقية قريبا

تطرق وزير النقل يوسف شرفة، الأحد، بمقر الوزارة، إلى إمكانية فتح خط جوي مباشر بين الجزائر والتشاد.

وكان ذلك عقب استقبال الوزير لسفير جمهورية التشاد لدى الجزائر مختار واوا ذهب، حيث استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأفاد بيان الوزارة أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي. على غرار مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

كما ركز شرفة وسفير التشاد على النقل الجوي بين البلدين. وذلك عبر فتح خط جوي مباشر بين الجزائر و إنجمينا.