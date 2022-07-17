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اقتصاد

فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وفنزويلا.. وزارة النقل تجمع الخبراء   

الشروق أونلاين
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فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وفنزويلا.. وزارة النقل تجمع الخبراء   
ح.م
جانب من اللقاء

وقع وزير النقل، منجي عبد الله، مع رئيس وفد الخبراء الفنزويلي، خوان تيكسيرا، على نص الاتفاق الثنائي المبدئي حول فتح خط جوي مباشر بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة النقل، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر وجمهورية فنزويلا، تم تنظيم لقاء ثنائي جمع خبراء سلطات الطيران المدني للبلدين، على مستوى وزارة النقل، حيث تمت مناقشة البنود والأحكام المتعلقة بإبرام اتفاق التعاون الثنائي في ميدان النقل الجوي.

وأضاف البيان أن هذه المباحثات أفضت إلى التوقيع بالأحرف الأولى، على نص الاتفاق الثنائي، الذي سيرفع لاحقا إلى السلطات العليا للتوقيع النهائي.

 كما أشاد الوزير بتطور العلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مبرزا إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لدعم و تعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق، لا سيما في مجال النقل الجوي.

كما أكد الوزير، أن فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وكاراكاس، سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، من خلال ترقية حجم المبادلات التجارية وحركة الأشخاص و البضائع، وتقوية السياحة و البعثات العلمية و الثقافية.

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