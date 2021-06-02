فتح دورة تقديم مشاريع البحث الجامعي لسنة 2022

انطلاق التسجيلات الرقمية يوم 6 جوان الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق دورة تقديم المشاريع الجديدة للبحث التكويني الجامعي لسنة 2022، حيث ستنطلق التسجيلات بداية من يوم 6 جوان الجاري إلى غاية 26 من ذات الشهر.

وراسلت الوزارة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي من أجل الإعلان عن فتح دورة تقديم المشاريع الجديدة للبحث التكويني الجامعي للسنة الجامعية 2022، حيث سيتم استقبال الملفات الخاصة بالمشاريع الجديدة من 6 حتى 26 جوان 2021 وهذا عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا البرنامج بالموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.

وحسب المراسلة التي تحمل رقم 530 – تحوز الشروق نسخة منها – فينبغي على الباحثين الراغبين في تقديم مشاريع البحث التكويني الجديدة تحميل الوثائق المطلوبة عبر الأرضية الرقمية والتي تحوي رزنامة مراحل التسجيل والمصادقة والتقييم بالإضافة إلى دليل المستعمل لكيفية استخدام الأرضية الرقمية المخصصة من قبل رؤساء المشاريع وأعضاء المشاريع أو المؤسسات الجامعية والندوات الجهوية للجامعات والمستشارين العلميين “الخبراء” فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحددت الوزارة رزنامة مختلف مراحل إيداع وتسجيل المشاريع البحثية عبر ثماني مراحل، بداية من تسجيل المشاريع الجديدة عبر منصة مشاريع البحث التكويني الجامعي “PRFU” التي ستنطلق يوم 6 حتى 26 جوان الجاري، لتتم المصادقة على المشاريع الجديدة من طرف رؤساء الجامعات في الفترة من 27 جوان حتى 3 جويلية 2021، فيما يصادق على ذات المشاريع من طرف رؤساء الندوات الجهوية للجامعات من 4 حتى 8 جويلية، على أن ترسل المشاريع الجديدة للمستشارين العلميين في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جويلية، لتنطلق مرحلة تقييم المشاريع من قبل المستشارين العلميين من 16 جويلية حتى 15 سبتمبر، حيث ستعد قرارات اعتماد المشاريع من 16 حتى 18 سبتمبر، فيما تم تحديد فترة تقديم الطعون بالنسبة لمن لم تقبل ملفاتهم من 19 حتى 29 سبتمبر، على أن تخضع للتقييم في الفترة من 30 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2021.