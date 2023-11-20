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اقتصاد

فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة

الشروق أونلاين
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فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة

ستتم عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024، حسب ما كشفه وزير المالية، لعزيز فايد.

وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة: “مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين”.

وأضاف بالقول: “يتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”.

أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأس ماله سيكون “مع نهاية شهر يونيو 2024”.

للإشارة، أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.

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