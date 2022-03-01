فتح صيدليات خاصة.. هذا ما وعدت به وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة أنه سيتم التكفل بانشغالات الصيادلة غير المعتمدين، والتي تتمحور أساسا حول تمكينهم من فتح صيدليات الخاصة.

وجاءت تطمينات الوزارة عقب لقاء المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية، البروفيسور وهيبة حجوج، الإثنين، مع ممثلين عن الصيادلة غير المعتمدين وهو اللقاء الذي جاء عقب الوقفة الإحتجاجية التي نُظمت من قبل هذه الفئة.

وحسب بيان للوزارة فقد إستمعت المديرة العامة لجملة الإنشغالات المطروحة من قبل الصيادلة الغير المعتمدين والمتعلقة أساسا بملف تنصيب الصيدليات الخاصة.

وقد قدمت البروفيسور حجوج كافة التطمينات اللازمة وأكدت أنه سيتم التكفل بهذه الإنشغالات في إطار التنظيم المعمول به. يضيف البيان.