فتح غرف بيانات “ألجيريا بيد راوند 2026” بداية من هذا التاريخ

الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”

أعلن رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، سمير بختي، أن الولوج إلى البيانات التقنية والجيوعلمية الخاصة بجولة العطاءات الدولية “ألجيريا بيد راوند 2026” سيكون متاحا ابتداء من الفاتح جوان 2026، لفائدة الفاعلين والشركاء في القطاع الطاقوي المهتمين بفرص استكشاف المحروقات في سبع مناطق جديدة.

وأوضح بختي، خلال لقاء دولي نظمته الوكالة بالشراكة مع الجمعية الأوروبية لعلماء الأرض والمهندسين حول الرهانات الاستراتيجية للاستكشاف البحري ورفع مستوى استغلال المحروقات، أن هذه الخطوة ستسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف المعطيات المتوفرة، بما يساهم في تقييم الإمكانيات الاستثمارية التي يزخر بها قطاع المحروقات في الجزائر.

وأكد المسؤول أن جولة العطاءات الدولية 2026، التي أطلقت في أفريل الماضي، تهدف إلى “فتح فصل جديد من الشراكات والاستثمارات والتطوير التكنولوجي مع الصناعة الطاقوية الدولية”، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على توفير مناخ استثماري شفاف وتنافسي قائم على شراكات مستدامة ذات منفعة متبادلة.

كما أبرز التزام الجزائر بمواكبة التحولات العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في عمليات الاستكشاف واستغلال المحروقات.

وتضم المناطق المقترحة ضمن جولة “ألجيريا بيد راوند 2026” كلا من البرمة 2 والمزايد شمال بولاية ورقلة، وإليزي وسط 1 وشرق برج عمر إدريس 1 بولاية إليزي، والحجيرة 3 بولاية توقرت، إضافة إلى توقرت جنوب والبنود شرق بولاية البيض.

