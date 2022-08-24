فتح فوري لجميع المطاحن لمواجهة ندرة الخبز

دخولها في عطلة سبب أزمة تمويل بالفرينة

تشهد العديد من الولايات منذ أسابيع تفاقم ندرة تموين المخابز بمادة الفرينة، ما تسبب في غياب الخبز المدعم عن بعض المحلات ومعاناة مواطنين خاصة في ولايات ساحلية تشهد طلبا كبيرا على هذه المادة، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى تشكيل خلية متابعة لمواجهة هذه المشكلة.

وقد وجهت الوزارة الوصية تعليمات صارمة بفتح جميع المطاحن التي دخل أغلبها في عطلة تقنية لتجديد وتنظيف عتادها، ما تسبب في ندرة حادة في التموين بمادة الفرينة، حيث أكدت مصادر من الوزارة لـ”الشروق” وضع مخطط عاجل لبعث عمل المطاحن ومنع دخولها في عطلة دون تصريح مسبق، لتفادي تفاقم الأزمة التي طالت الكثير من الولايات في عز موسم الاصطياف ما تسبب في تذبذب الخدمات السياحية.

وفي هذا الإطار، قال مدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، في تصريح لـ”الشروق” أن أزمة التزود بمادة الفرينة تفاقمت مؤخرا بشكل غير مسبوق، وتحولت إلى محل مضاربة واحتكار، “ما أدى إلى تشكيل خلية أزمة ومتابعة على مستوى ممثلي الاتحاد في الكثير من الولايات، خاصة منها الشرقية والوسطى”.

وأكد بدريسي أن الظاهرة تسببت في ظهور عصيان لدى عديد الخبازين الذين رفعوا سعر الخبز المدعم ما بين 15 و20 دج، ما يتطلب حسبه تطبيق القانون وتدخل مصالح الرقابة في حماية القدرة الشرائية للجزائريين، بإلزام المخابز بيع الخبز بالسعر المدعم الذي لا يمكن لأي أحد تجاوزه مهما كانت الأعذار والمبررات.

وقال محدثنا أن دخول المطاحن في العطلة التقنية دون تنسيق تسبب في غياب مادة الفرينة كليا عن عدد من الولايات، “دفع الاتحاد إلى مراسلة وزارة التجارة للتدخل العاجل لتنظيم عمل المطاحن، وهو ما استجابت له الوصاية التي تدخلت عبر تلك الولايات وتعمل حاليا على حل ما تبقى من الأزمة في الولايات التي لا تزال تشهد ندرة في هذا المادة”.

وأضاف بدريسي أن القانون الجديد الذي يلزم الخبازين بشراء الفرينة مباشرة من المطاحن دون المرور على تجار الجملة، أدى إلى سعي بعض الأطراف إلى تعطيل هذا الإجراء بخلق الندرة والمضاربة، “خاصة وأن العديد من تجار الجملة كانوا يحولون الفرينة المدعمة لغير مستحقيها، وهو ما أدى بالمصالح المعنية إلى إصدار تعليمات صارمة ببيعها مباشرة من المطاحن إلى الخبازين من دون وسطاء”.

وطمأن المتحدث الخبازين بأن اجتماعات ماراطونية تم تنظيمها مؤخرا مع وزارة التجارة لتطبيق آليات الدعم، واستفادة الخبازين من إعفاءات في الضرائب والكهرباء والعديد من الامتيازات التي تمكنهم من تحقيق هامش ربح محترم من دون المساس بالسعر المدعم للخبز.