فتح قنصلية جزائرية جديدة في سان فرانسيسكو

أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة أنه سيتم افتتاح قنصلية عامة للجزائر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده لعمامرة، مع عدد من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بنيويورك وفي مدن أمريكية أخرى، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب الوزير في تغريدة له عبر صفحته الرسمية “لقاء تفاعلي مع أفراد الجالية بالو.م.أ، تناولنا فيه طموحاتها وتطلعاتها للمساهمة الفعالة في النمو السياسي والاقتصادي لبلادنا”.

وأضاف “أكدت بهذه المناسبة على التوجه الاستراتيجي الذي تبناه الرئيس عبد المجيد تبون لمد جسور التواصل عبر عديد الخطوات، بما فيها افتتاح قنصلية عامة بسان فرانسيسكو”.