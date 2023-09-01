فتح مجال التسجيل للدراسة في بريطانيا من خلال “تشيفنينغ”

دعت سفارة المملكة المتحدة البريطانية في الجزائر، الطلاب الجزائريين المهتمين بمنح الدراسة في الخارج إلى إعداد ملفات طلبات منحة” تشيفنينغ”، والتي سيفتح للحصول عليها لسنتي 2024 و2025 يوم 12 سبتمبر الجاري.

وأفاد البيان الصحفي للسفارة، الذي اطّلعت عليه “الشروق”، أن هذا البرنامج سيوفّر للمتخرجين فرصة متابعة دراستهم في الماجستير مول بالكامل، ولمدة عام واحد، بالإضافة إلى استفادة المترشحين المختارين من عديد المزايا، أبرزها دعم تكاليف السفر من وإلى المملكة المتحدة وتكاليف تأشيرة “شنغن”، ومنحة سفر لحضور فعاليات برنامج” تشيفنينغ”، هذا الأخير الذي يوفر أيضا إمكانية وصول المترشحين إلى أحد أنظمة التعليم العالي في العالم.

وحسب ذات البيان، فإن جدول الترشيح متاح على موقع “تشيفنينغ” الرسمي، حيث يطلب من المترشحين المهتمين بهذا البرنامج إعداد ملفات الطلبات، كما هو موضّح في الموقع، وإرسالها بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

للتوضيح، فإن برنامج “تشيفنينغ”، يتعلق بالمنح الدولية لحكومة بريطانيا، وبتمويل من مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والمنظمات الشريكة، وتمنح للمميزين ذوي القدرات القيادية في جميع أنحاء العالم، لمتابعة الدراسات العليا في جامعات بريطانيا.