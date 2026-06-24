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الجزائر
على أساس الشهادات والاختبارات في مختلف الأسلاك والرتب:

فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين بجهاز الشرطة

نوارة باشوش
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فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين بجهاز الشرطة
ح.م
تعبيرية

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، بعنوان سنة 2026، مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين، في مختلف الأسلاك والرتب على أساس الشهادات والاختبارات، مما سيعزز من الموارد البشرية لجهاز الشرطة.
وفي التفاصيل، فقد أعلنت مديرية الأمن الوطني عن إطلاق، بعنوان سنة 2026، مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب عن طريق المسابقات والاختبارات، ضمن شعب وتخصصات، الإدارة العامة، الترجمة، الإعلام الآلي، الموارد المائية، المواصلات السلكية واللاسلكية وشعبة الصحة.

إيداع الملفات بالمصالح الولائية للموارد البشرية للأمن الوطني

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه يمكن للراغبين في الالتحاق بجهاز الشرطة، تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والإطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، حيث وضعت كل المعلومات الخاصة بالمسابقة عبر موقعها الرسمي: ‏ www…algeriepolice.dzوصفحتيها على “الفايس بوك” وكذا “توتير”، تحت تصرف الراغبين ‏في الترشح لمسابقات التوظيف وهذا لتمكينهم من تحميل ‏استمارة التسجيل، لإيداع ملفاتهم وكذا الإطلاع، وبالتفصيل، على جميع ‏التخصصات المطلوبة وشروط المشاركة ‏في المسابقة وكذا تحميل استمارة ‏التسجيل، وكذا الإطلاع على شروط ‏التوظيف والتخصصات المطلوبة.
كما تعلم المديرية الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن إيداع ملفات الترشح بالنسبة للراغبين في الالتحاق بجهاز الشرطة سيكون على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية الموجودة بمقرات ‏الشرطة التي يقيم فيها ‏المعنيون ابتداء من تاريخ نشر ‏الإعلان.
وإلى ذلك، فإن التوظيف سيكون، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، عن طريق الانتقاء على ‏أساس الشهادة وبناء على دراسة الملف ‏للالتحاق بفئة المستخدمين الشبيهين لفائدة ‏مصالحها في مختلف الرتب والأسلاك، وتشمل عملية التوظيف هذه أسلاكا ‏ورتبا مختلفة حسب الشهادة ‏التي يحوز عليها المترشح.
وتسعى المديرية العامة للأمن من خلال فتح باب التوظيف، تضيف مصادرنا، لتعزيز صفوف الشرطة، ‏من خلال رفع تعدادها البشري وتوفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار أفراد الشرطة والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.

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