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الجزائر

فتح مسابقة لتوظيف 2000 أستاذ جامعي

الشروق أونلاين
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فتح مسابقة لتوظيف 2000 أستاذ جامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه سيتم فتح مسابقة لتوظيف 2000 أستاذ جامعي عبر مختلف التخصصات خلال 2024.

وأوضح بداري، الخميس، في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه سيتم في الأسابيع المقبلة فتح مسابقة لتوظيف 1725 منصب مخصص لأستاذ مساعد قسم “ب”، 75 منصب مخصص للطلبة العائدين من الخارج الحاملين لشهادة الدكتوراه و200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين.

وأشار بداري إلى أن المجال مفتوح للجميع للمشاركة في المسابقة من مختلف المؤسسات الاستشفائية والجامعية في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على موافقة مصالح وزارة المالية.

وأوضح الوزير أن القطاع عرف أكبر عميلة توظيف منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنه في 2023 تم توظيف 7630استاذ مساعد قسم ب كما وضف 109 أستاذ مساعد قسم “ب” من بين الطلبة الفائزين بمنحة لخارج.

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