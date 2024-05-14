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بهدف مواجهة الإكتظاظ وتقديم خدمة احس

فتح مستشفيات الأمراض العقلية أمام أصحاب الأمراض الأخرى

الشروق أونلاين
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فتح مستشفيات الأمراض العقلية أمام أصحاب الأمراض الأخرى

طالب وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بضرورة معاملة أصحاب الامراض العقلية معاملة رصينة لا تختلف عن معاملة أصحاب الأمراض الأخرى.

وفي حديث لوسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، رفض الوزير سايحي، تخصيص مستشفى بقدرات 120 سرير كاملا لأجل 05 أشخاص من أصحاب الأمراض العقلية، في حين تعرف بعض المستشفيات العادية اكتظاظا وضغطا كبيرا في الخدمات، مطالبا في الوقت ذاته، بفتح مستشفيات الامراض العقلية لفائدة الامراض الأخرى.

وأعرب الوزير سايحي، عن رفضه المطلق لمعاملة أصحاب الامراض العقلية معاملة خاصة مخالفة لأصحاب الأمراض الأخرى، مطالبا بتحقيق المساوات في هذا المجال واقتناء الأدوية الكاملة في وقتها المناسب.

وفي ذات الاطار، كشف سايحي، عن توجه قطاعه الوزاري، لفتح مراكز لمعالجة الإدمان في البليدة وقسنطينة والغرب والجنوب وتسيره القطاعات المعنية وتكون مستقلة عن المستشفيات.

وفي إطار التعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالي، كشف وزير الصحة، عن إعادة فتح تخصص الامراض العقلية في الجامعات بدء من الموسم الجامعي المقبل.

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