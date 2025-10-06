-- -- -- / -- -- --
فتح مسجد “القبلتين” في المدينة المنورة على مدار الساعة

الشروق أونلاين
مسجد "القبلتين" في المدينة المنورة

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الإثنين، بفتح مسجد القبلتين في المدينة المنورة على مدار 24 ساعة. “لتمكين المصلّين من إقامة الصلاة في جميع الأوقات”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد أكد الملك سلمان “بذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد القبلتين، والتيسير على قاصديه. انطلاقًا من مكانته الدينية والتاريخية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الجهات المعنية شرعت في استكمال الإجراءات التشغيلية اللازمة. لضمان جاهزية المسجد على مدار 24 ساعة”.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالتوجيه الملكي. وقال إنه “يؤكد حرص القيادة الرشيدة على العناية ببيوت اللّه، لا سيما المساجد التاريخية”.

ويرتبط مسجد “القبلتين”، الذي يقع على بُعد 5 كيلومترات غربي المسجد النبوي، تاريخيا بتغيّر القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في مكة في السنة الثانية للهجرة.

وهذا المسجد، هو أحد أبرز الأماكن التاريخية التي يقصدها المعتمرون القادمون من جميع أنحاء العالم، خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

