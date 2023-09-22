فتح مصليات النساء للصلوات الخمس.. هذا ما قاله بلمهدي

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي أن المرأة لها خصوصية وصلاتها ليست واجبة في المسجد إلا بعض الحالات التي تصلي فيها الظهر والعصر في المسجد بسبب توافق وقتهما مع نشاطها في التعليم القرآني والإرشاد.

وأوضح الوزير، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن معظم مساجد الجزائر بها مصليات للنساء عامرة بنشاط دائم للفرع النسوي تحت إشراف مرشدات دينيات بمساهمة متطوعات مؤهلات مكلفات، إضافة إلى أدائهن للصلوات الخمس خاصة الظهر والعصر بسبب تواجدهن في المسجد وقت الصلاة.

وقال الوزير بلمهدي بأن هناك بعض المساجد استقر نظامها على أداء الصلوات يوميا للنساء ومعظمها مفتوحة لتوافق النشاط النسوي مع صلاتي الظهر والعصر.

كما أشار الوزير إلى أن المساجد المحاذية للطرقات الوطنية مفتوحة للصلاة للرجل والمرأة وفي كل الأوقات.