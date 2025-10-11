فتح معبر رفح ودخول المساعدات.. وزير الدفاع الإيطالي يكشف

كشف وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أنه سيتم فتح معبر رفح الثلاثاء المقبل في الاتجاهين بمراقبة أوروبية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية تصريح كروسيتو الذي جاء فيه: “في 14 أكتوبر 2025 وتطبيقاً لاتفاق ترامب، سيُفتح معبر رفح بالتناوب في اتجاهين: الخروج باتجاه مصر والدخول باتجاه غزة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أنه سمح باستئناف العمليات الإيطالية ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح المعبر بالشروط نفسها التي كانت في جانفي.

وأورد المتحدث أن الكيان الصهوني يعمل على استعادة الجاهزية اللوجيستية للبنية التحتية للمعبر بأسرع وقت

وأضاف كروسيتو أن نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ستدخل غزة من معابر أخرى (غير معبر رفح) يومياً.

وقال كروسيتو “لن يقتصر مرور الأفراد على الحالات الطبية الخطيرة، بل سيتوسع ليشمل أي شخص يرغب في ذلك (رهناً بالموافقة المتبادلة بين الكيان الصهيوني ومصر).

ويأتي هذا عقب دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد موافقة طرفي النزاع الكيان الصهيوني وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.