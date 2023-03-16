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الجزائر
تحسبا لرمضان ودفع الرواتب والمعاشات وفق الزيادات الجديدة

فتح مكاتب بريدية استثنائيا صباح الجمعة

حسان حويشة
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فتح مكاتب بريدية استثنائيا صباح الجمعة
أرشيف

اعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن فتح مكاتب بريدية استثنائيا صباح الجمعة، تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم، ومواصلة دفع المعاشات والرواتب التي تضمنت الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان لبريد الجزائر تلقت الشروق نسخة منه “يعلم بريد الجزائر زبائنه الكرام أنه وبصفة استثنائية، سيباشر في فتح بعض مكاتبه عبر الوطن يوم الجمعة 17 مارس 2023، من الساعة الثامنة 08:00 صباحا إلى غاية منتصف النهار 12:0، وذلك تزامنا وحلول شهر رمضان الفضيل وكذا تحسّبا لعمليات دفع المعاشات والرواتب والزيادات المترتبة عنها”.

وسيخصّ هذا الإجراء، يضيف البيان، المؤسسات البريدية العاملة بنظام المناوبة والمكاتب المتنقلة، فضلا عن مكاتب البريد ذات التصنيف الخاص (المكاتب الخارجة عن التصنيف والخارجة عن الرتبة، المكاتب ذات الرتبة الاستثنائية وكذا مكاتب البريد من الصنف R1 و R2).

وختم البيان بالإشارة إلى أن بريد الجزائر يبقى وفيّا لتقاليده كمؤسسة مواطنة، ويعمل جاهدا من أجل تقديم وضمان خدمة عمومية نوعية.

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