فتح مكاتب صرف بالولايات الأكثر استقطابا للسياح

تدشين العملية بمطار جانت استعدادا لتوافد الأجانب ليلة رأس السنة

تسارع البنوك العمومية للتقرب من المواطن بشكل أكبر، في إطار تعليمات تلقتها من السلطات العليا في البلاد، لتلعب دورا مهما في استقطاب أموال السوق الموازية التي سبق أن قدّرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ90 مليار دولار، حيث باشرت إجراءات فتح مكاتب صرف بالمناطق الأكثر استقطابا للسياح، خاصة الأجانب.

وفي السياق، دشّن البنك الخارجي الجزائري، الثلاثاء، مكتب صرف على مستوى مطار جانت بولاية إليزي، تزامنا مع فتح خط مباشر بين مطار جانت ومطار باريس شارل ديغول، حيث يعوّل خلال احتفالات السنة الجديدة، ولا سيما ليلة رأس السنة على هذا المكتب لتحويل أموال الأجانب والمغتربين المتوافدين إلى المنطقة، مع العلم أنه ينتظر قدوم مليون سائح للصحراء الجزائرية في تلك الفترة.

ووفق ذات المصدر، يهدف هذا الإجراء إلى التقرب من الزبائن وخاصة الوافدين الأجانب إلى الجزائر، وتسهيل عملية تحويل العملة الصعبة، حيث تم تدشين أيضا موزع آلي لبنك الجزائر الخارجي بالمطار، إذ تبنت البنوك العمومية جملة من الإجراءات خلال الأشهر الأخيرة للتقرب من المواطنين، وأيضا على مستوى المناطق التي يتواجد بها أكبر عدد من السياح.

وفي هذا الإطار، تم تحويل وهران إلى شبه مدينة رقمية خلال تظاهرة الألعاب المتوسطية شهر جوان المنصرم، عبر نشر الموزعات الآلية وآلات الدفع الإلكتروني عبر الملاعب والفنادق والمدينة المتوسطية، وهي نفس الإجراءات التي تم تبنيها على مستوى منطقة إقامة الوفود العربية خلال القمة العربية في الجزائر، في حين تتقرب اليوم البنوك من الأجانب والسياح الوافدين من الخارج، تزامنا واحتفالات رأس السنة.

وسبق أن كشف الوزير الأول في إجابته عن أسئلة النواب في ختام عرض بيان السياسة العامة قبل شهرين عن اعتماد 46 مكتب صرف ومنح 76 تفويضا بالصرف لعدد من المؤسسات الفندقية، وأفاد بن عبد الرحمان أن هذه المكاتب لم تثبت نجاعتها، حيث إنه من بين 46 مكتب صرف معتمدا، تخلى 43 منها عن الرخصة، وأما المكاتب الثلاثة المتبقية لم تحقق أي رقم أعمال، لعدم النشاط، وقصد تأطير أحسن لهذه المكاتب وتعزيز دورها، قال الوزير الأول إنه تم إدراج هذا الموضوع ضمن مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي تم استكماله.

ووفق أرقام رسمية يعادل عدد البنوك في الجزائر اليوم 19 بنكا، في حين يقدّر عدد البطاقات البنكية بثلاثة ملايين و230 ألف و875 بطاقة إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، ويعادل عدد موزّعات النقود الإلكترونية 1351 كما وصل عدد أجهزة الدفع الإلكتروني “تي بي أو” 40 ألفا إضافة إلى 84 موقعا معتمدا و279 تاجر ويب منخرط في نظام الدفع الالكتروني البنكي، في حين تم إجراء 2.874 مليون عملية تجارة إلكترونية منذ إطلاقها سنة 2016.