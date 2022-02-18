فتح مكتب “بي إن سبورت” بِالجزائر

تستعدّ إدارة شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية لِفتح مكتب لها بِالجزائر، في الأيّام القليلة المقبلة.

وكان مدير شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطري ناصر الخليفي قد زار الجزائر مؤخّرا، وحُظي بِاستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتطرّق الطرفان إلى هذا الملف.

وتتأهّب الجزائر لِاحتضان تظاهرة رياضية كبيرة في جوان وجويلية المقبلَين، مُمثّلة في ألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران.

هذا وسيشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، في زيارة إلى دولة قطر، تدوم يومَين. تمتينا للعلاقات الأخوية، ودفعا للعلاقات الثنائية إلى الأمام.