فتح ملف التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان

النائب عن كتلة الأرندي، خليفة بن عابد:

كشف البرلماني، خليفة بن عابد، عن كتلة الأرندي بولاية الشلف، لـ”الشروق”، عن طرح ملف التقاعد ووضعه بين أيدي البرلمانيين لمناقشته وإثرائه، والتركيز على عمال الوظيفة العمومية، خاصة عمال الصحة والتربية، والنظر في بعض المهن الشاقة، والفصل بين العمل الإداري والبيداغوجي، لتمكينهم من حق التقاعد لمن استوفى 32 سنة من العمل فعلية، وكذا الوقوف على مساهمة عمال المؤسسات المالية والاقتصادية، حيث يتم اقتطاع أموال طائلة من الرواتب الشهرية لعمال هذه القطاعات.

ويبقى كل ذلك مرهونا، حسبه، بتشريح واقع وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومعرفة أسباب اختلالاته وطرق موازنتها مع تحسن الوضعية المالية للجزائر، كما سيسمح تمكين عمال التربية من التقاعد دون شرط السن بفتح مناصب عمل بيداغوجية جديدة لفائدة خريجي المدارس العليا للتعليم والجامعات، وإعطاء نفس جديد للقطاع بعد تسريح الذين استوفوا 32 سنة عمل كاملة، على غرار المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، كالضغط الدموي والسرطان والحساسية وضعف الرؤية، مقابل فتح مجال الرغبة في مواصلة المسار التعليمي والمهني لعمال الصحة، وكل ذلك متوقف على أريحية خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخزينة الدولة، على حد تعبيره.