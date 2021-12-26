فتح مناصب للتوظيف المباشر بالمؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم فتح التوظيف المباشر على أساس الشهادة أو عن طريق النقل أو عن طريق الانتداب للالتحاق برتبة ممارس متخصص مساعد في طب العمل وكذا برتبة ممرض الصحة العمومية.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، أمس الأحد، أنه تم فتح امتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، وقدّم عبد الحكيم بلعابد، بالمناسبة توجيهات للسيدات والسادة مديري التربية لضمان التنظيم الجيد والشفافية في إجراء هذه المسابقة، على هامش، ترؤسه أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، خُصِّصت لإعطاء التوجيهات الواجب اتباعها تحضيرا لعودة التلاميذ من عطلة الشتاء وانطلاق الدراسة في الفصل الثاني المقرر يوم 02 جانفي 2022.

وفيما تعلّق بالجانب الخاص بالشريك الاجتماعي، شدّد بلعابد على ضرورة إعداد حصيلة لمجموع الانشغالات المتكفّل بها، تثمينا للمجهودات المبذولة في الميدان.

وأكد الوزير، أنه سيُشرع قريبا في عقد الندوات الجهوية، سواء تلك المتعلّقة بالتحضير للدخول المدرسي 2022-2023، أو تلك المتعلقة بدراسة الانشغالات الخاصة بقطاع التربية الوطنية. ونظرا للعدد الكبير من مديريات التربية، سيتم تقسيم الولايات إلى مجموعات مصغرة لدعم التسيير الجواري مع الحفاظ على الندوات الجهوية.