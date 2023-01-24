فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات قريبا وهذه شروط السير

سيتم خلال الأيام القادمة فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات، بعد غلق استمر لمدة 3 أشهر بغرض صيانة الطريق والحد من حوادث المرور المميتة التي يشهدها هذا المقطع.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي الإنتهاء من صيانة مقطع الجباحية.

وأوضح الخالدي وجود لجنة ولائية تابعة لولاية البويرة تقوم بوضع اللافتات وإشارات المرور والإشارات الأفقة والعمودية ليتم فتح المقطع أمام الشاحنات في الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بشروط سير الشاحنات، قال ضيف الصباح إنه تم تحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة كما تم منع التجاوز والسير فقط في الرواق الأول وهذا يكون على طول 4 كلم فقط.

وفي شهر سبتمبر 2022، تم منع مرور الشاحنات عبر منحدر الجباحية وتحويل حركة سيرها نحو الطريق الوطني رقم 5، قصد الحد من حوادث المرور عبر ما يعرف بمنحدر الموت.