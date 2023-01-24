-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
الجزائر

فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات قريبا وهذه شروط السير

الشروق أونلاين
  • 144
  • 0
فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات قريبا وهذه شروط السير
الأرشيف

سيتم خلال الأيام القادمة فتح منحدر الجباحية أمام الشاحنات، بعد غلق استمر لمدة 3 أشهر بغرض صيانة الطريق والحد من حوادث المرور المميتة التي يشهدها هذا المقطع.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي الإنتهاء من صيانة مقطع الجباحية.

وأوضح الخالدي وجود لجنة ولائية تابعة لولاية البويرة تقوم بوضع اللافتات وإشارات المرور والإشارات الأفقة والعمودية ليتم فتح المقطع أمام الشاحنات في الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بشروط سير الشاحنات، قال ضيف الصباح إنه تم تحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة كما تم منع التجاوز والسير فقط في الرواق الأول وهذا يكون على طول 4 كلم فقط.

وفي شهر سبتمبر 2022، تم منع مرور الشاحنات عبر منحدر الجباحية وتحويل حركة سيرها نحو الطريق الوطني رقم 5، قصد الحد من حوادث المرور عبر ما يعرف بمنحدر الموت.

مقالات ذات صلة
قرار جديد بفتح المتاحف خلال عطلة نهاية الأسبوع

قرار جديد بفتح المتاحف خلال عطلة نهاية الأسبوع

مواجهة بين القاضي والبرلماني السابق “سبيسيفيك”

مواجهة بين القاضي والبرلماني السابق “سبيسيفيك”

بمعدل 3 آلاف طن يومياً.. مركب بلارة يستقبل أولى شحنات خام الحديد

بمعدل 3 آلاف طن يومياً.. مركب بلارة يستقبل أولى شحنات خام الحديد

شرائح قياس السكري في الجزائر دقيقة وفعالة

شرائح قياس السكري في الجزائر دقيقة وفعالة

“كسرة” ساخنة بالمدرسة لتعذّر وصول الخبز

“كسرة” ساخنة بالمدرسة لتعذّر وصول الخبز

الجزائر… وُجهة الإيطاليّين

الجزائر… وُجهة الإيطاليّين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد