فتح موقع التسجيلات الأولية للناجحين في البكالوريا

العملية الأولية ستستمر حتى 24 جويلية

تفتح هذا الخميس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البوابة الرقمية الخاصة بالتسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في بكالوريا 2022، إذ ستنطلق التسجيلات الأولية عبر الخط بداية من 21 حتى 24 جويلية الجاري .

ويتعين على الطلبة الناجحين بعد استلامهم كشف نقاط البكالوريا من المؤسسة التربوية، القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الذي خصصته الوزارة لذلك، وفقا للرابط التالي: http://www.orientation.esi.dz ، وبعد إدخال الرمز السري الموجود على كشف نقاط البكالوريا سيتحصل الطالب على قائمة بالتخصصات وأسماء الجامعات التي يمكنه اختيار رغباته وفقا لها، مع مراعاة شعبة البكالوريا المتحصل عليها وأولويات كل تخصص، كما سيتعرف الناجحون في شعب البكالوريا المعنية بالمعدل الموزون لدخول التخصصات ذات الأهمية، على معدلهم الموزون حسب كل مادة أساسية في الميادين المعنية.

وانطلاقا من المعالجة الآلية للتخصصات المتاحة لكل ناجح وفقا لشعبة البكالوريا والمعدل العام المحصل عليه والمعدل الموزون والدائرة الجغرافية، بإمكان الناجحين ملء بطاقة رغبات من 6 حتى 10 وفقا للمعدل الأدنى للتخصص ودخول الترتيب المحدد في المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2022.

وتستمر عملية التسجيلات الأولية إلى 24 جويلية الجاري، حيث ينبغي على الطلبة التأني والاختيار بدقة لكل رغبة من الرغبات الست أو العشر والتي يجب أن تضم مسارين ليسانس “أل أم دي” ذي تسجيل محلي أو جهوي تضمنه الجامعة، حتى لا يصطدموا بعد المعالجة الآلية لبطاقة الرغبات بمنحهم الخيار الأخير، إذ أن حالات الطعن مكفولة فقط للذين لم يتحصلوا على أي خيار من الخيارات المعبر عنها في بطاقة الرغبات الأولى.

وبعد تعرف الناجحين على التخصصات والميادين المتاحة لهم وفقا لمعدلاتهم وشعبة البكالوريا، وملئهم لبطاقة الرغبات، تمنحهم الوزارة فرصة لتأكيد أو تعديل الخيارات في بطاقة الرغبات خلال يومي 25 و26 جويلية، إذ سيتم توجيههم وفقا للرغبات التي تم تأكيدها في هذه الفترة، على أن تتم معالجتها من 27 جويلية حتى 3 أوت، لتعلن النتائج يوم 3 أوت.

وبإمكان الطلبة الذين لم يحصلوا على أي خيار من خيارتهم العشرة أو الستة ملء بطاقة رغبات ثانية في الفترة من 4 حتى 6 أوت المقبل، على أن تعالج الحالات الخاصة في الفترة من 9 حتى 15 سبتمبر المقبل، وفقا للشروط المحددة لذلك.