فتح موقع خاص بمعادلة البكالوريا الأجنبية بداية من 20 أوت

وزارة التعليم العالي تصدر مذكرة بخصوص التسجيلات

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا والحاصلين على بكالوريا أجنبية بانطلاق التسجيلات النهائية للفئة الأولى بداية من 4 سبتمبر، وفتح الموقع الخاص بمعادلة الشهادة للفئة الثانية بداية من 20 أوت حتى 30 سبتمبر.

وفي المذكرة التي نشرتها الوزارة، الثلاثاء، نبهت الطلبة إلى انتهاء آجال التسجيلات الأولية في مرحلتها الثانية بتاريخ 16 أوت الجاري، على أن تكون التسجيلات النهائية عبر الخط في الفترة من 4 حتى 9 سبتمبر.

وأفادت في السياق بأن معالجة الحالات الخاصة وتسجيل الحاصلين على بكالوريا “ثانوية بوعمامة” يكون مباشرة في مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 11 حتى 19 سبتمبر، وهذا حسب الشروط المنصوص عليها في المنشور الوزاري الخاص بطلبة البكالوريا لدورة جوان 2021.

وتابع ذات المصدر بأنه بالنسبة للذين وجهوا للمدارس العليا للأساتذة ولم يتمكنوا من حضور المقابلة لسبب أو لآخر، سيتم التكفل بهم استثنائيا بداية من 4 حتى 9 سبتمبر المقبل.

وذكرت الوزارة بمراحل التسجيل بالنسبة لحاملي بكالوريا أجنبية والتي تستوجب المرور على مرحلة معادلة الشهادة التي تتم عبر موقع خاص بذلك وهذا في الفترة من 20 أوت حتى 30 سبتمبر، ليقوم المترشح بإدخال الملف المسموح به والتعبير عن ست رغبات مع احترام معدلات القبول الدنيا للتسجيل في مختلف الفروع على أن يكون من بينها اختياران ليسانس ذو تسجيل محلي أو جهوي، ليتقدم المعني للمؤسسة التي وجه لها بداية من 4 سبتمبر مرفقا بالوثائق الإدارية المطلوبة للتسجيل.