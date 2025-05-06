فتح نقاط بيع جديدة لتوزيع القهوة بالسعر المدعم
في إطار الجهود الرامية إلى ضمان وفرة مادة القهوة الموجهة لأصحاب المقاهي وبالسعر القانوني المحدد بـ 1000 دج للكيلوغرام، أعلن مجمع “لبال” عن فتح نقاط بيع جديدة عبر عدد من ولايات الوطن.
وأكد المجمع في بيان له أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المهنيين على القهوة بالسعر المقنن والحد من المضاربة، مشيرًا إلى أن نقاط البيع الجديدة تشمل الولايات التالية:
الجزائر العاصمة
- نقطة بيع “لبال” ببلدية بنطلحة
الموقع: https://maps.app.goo.gl/PdFwUKr9MA5JnAqq8?g_st=ic.
(على بعد 500 متر من مخرج الطريق السيار شرق/غرب).
عبد العالي: 0775626123.
- نقطة بيع بباب الواد
الموقع: https://maps.app.goo.gl/pnTWzospXrZ2q11Z6?g_st=aw.
مسعود: 0550143963 / 0791845912
البليدة
البريد الإلكتروني: adjimohmidou@gmail.com.
الموزع المعتمد ببني تامو محمد عجيـمي: 0561661819
تيزي وزو
التعاونية تـيغيلت، محل 1 و2، أنار أمالال
منصوري ياسين: 0799538828
ورقلة
حي بامنـديل
الموقع: https://maps.app.goo.gl/4rNGndrcnFtm87GJ9?g_st=iw.
أولاد سالم إسحاق: 0549936667
برج بوعريريج
الموقع: https://maps.app.goo.gl/9WznpSptCLVCztU26?g_st=ic.
بن حمادي إسماعيل: 0661707257
تيبازة (حجوط)
الموقع: https://maps.app.goo.gl/mxzk4GRJz3CbYDy88?g_st=aw.
سفيان ساديت: 0557318940
ودعا المجمع كافة أصحاب المقاهي للتوجه إلى نقاط البيع المذكورة للاستفادة من العرض المخصص في إطار احترام التسعيرة الرسمية وضمان استقرار السوق المحلية.