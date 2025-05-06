فتح نقاط بيع جديدة لتوزيع القهوة بالسعر المدعم

في إطار الجهود الرامية إلى ضمان وفرة مادة القهوة الموجهة لأصحاب المقاهي وبالسعر القانوني المحدد بـ 1000 دج للكيلوغرام، أعلن مجمع “لبال” عن فتح نقاط بيع جديدة عبر عدد من ولايات الوطن.

وأكد المجمع في بيان له أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المهنيين على القهوة بالسعر المقنن والحد من المضاربة، مشيرًا إلى أن نقاط البيع الجديدة تشمل الولايات التالية:

الجزائر العاصمة

نقطة بيع “لبال” ببلدية بنطلحة

الموقع: https://maps.app.goo.gl/PdFwUKr9MA5JnAqq8?g_st=ic.

(على بعد 500 متر من مخرج الطريق السيار شرق/غرب).

عبد العالي: 0775626123.

نقطة بيع بباب الواد

الموقع: https://maps.app.goo.gl/pnTWzospXrZ2q11Z6?g_st=aw.

مسعود: 0550143963 / 0791845912

البليدة

البريد الإلكتروني: adjimohmidou@gmail.com.

الموزع المعتمد ببني تامو محمد عجيـمي: 0561661819

تيزي وزو

التعاونية تـيغيلت، محل 1 و2، أنار أمالال

منصوري ياسين: 0799538828

ورقلة

حي بامنـديل

الموقع: https://maps.app.goo.gl/4rNGndrcnFtm87GJ9?g_st=iw.

أولاد سالم إسحاق: 0549936667

برج بوعريريج

الموقع: https://maps.app.goo.gl/9WznpSptCLVCztU26?g_st=ic.

بن حمادي إسماعيل: 0661707257

تيبازة (حجوط)

الموقع: https://maps.app.goo.gl/mxzk4GRJz3CbYDy88?g_st=aw.

سفيان ساديت: 0557318940

ودعا المجمع كافة أصحاب المقاهي للتوجه إلى نقاط البيع المذكورة للاستفادة من العرض المخصص في إطار احترام التسعيرة الرسمية وضمان استقرار السوق المحلية.