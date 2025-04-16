كشف مدير التنظيم ومتابعة التكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، صديق كوديل، اليوم الأربعاء، عن فتح (05) شعب أساسية للبكالوريا المهنية، خلال سبتمبر المقبل، حيث تشمل في مرحلة أولى 13 ولاية.

وفي تصريح خصّ به “وأج”، قال كوديل، إن هذه الشعب تتمثل في “الطاقة والبيئة، الصناعات التحويلية، الإلكترونيك والآليات، الميكانيك والالكتروميكانيك، إضافة إلى شعبة الفلاحة”، حيث تضم كل منها عدة تخصصات فرعية “تساير خصوصية كل ولاية وطبيعة سوق العمل على المستوى المحلي”.

وتتم مزاولة التعليم في هذه التخصصات على مستوى “14 ثانوية مهنية موزعة على 13 ولاية كمرحلة أولى، تم تطويرها وتجهيزها بالتقنيات الحديثة وتدعيمها بإطارات متخصصة لاستقبال أول دفعة خلال دخول سبتمبر 2025”.

وتخص هذه الثانويات المهنية — يقول ذات المسؤول — “تلاميذ السنة الرابعة متوسط، الناجحين للطور ما بعد الالزامي” والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من تعليم يمتد لثلاث سنوات يتوج بشهادة بكالوريا مهنية، حيث يشمل البرنامج “دروس تعليمية عامة ودروس تقنية و مهنية وفترات تكوين في الوسط المهني”.

وتحسبا لذلك، “تم اعداد محتويات وبرامج في المجالين الأكاديمي والتقني، حيث يجري العمل حاليا على إعداد كتب ودلائل مهنية”، كما “سيتم قريبا تنظيم أسبوع إعلامي للتعريف بالبكالوريا المهنية وتقديم معلومات في هذا المجال”، مثلما أفاد به السيد كوديل.

وأكد ذات المتحدث أن البكالوريا المهنية تعد “شهادة وطنية رسمية تمنحها الدولة، تسلم من طرف المركز الوطني للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين”.

وتثبت هذه الشهادة “تأهيلا مهنيا يفتح الآفاق لمواصلة التعليم في شعب تقنية على مستوى معاهد أو مراكز امتياز أو لولوج عالم الشغل عن طريق ممارسة مهنة أو إنشاء مشاريع في إطار المقاولاتية”.

يذكر أن البكالوريا المهنية تندرج في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للقطاع.