فتح 200 مطعم وتوزيع 30 ألف طرد غذائي في مناطق الظل

شكرت الهبة التضامنية للجزائريين، بن حبيلس لـ"الشروق":

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح للشروق، الاثنين، عن توزيع 30 ألف طرد غذائي على العائلات الفقيرة في مناطق الظل خلال الأيام الأولى من رمضان، وشكرت الحس التضامني الكبير للجزائريين الذين ساهموا بقوة في مختلف العمليات التكافلية التي نظمها الهلال الأحمر الجزائري، في مختلف ولايات الوطن، والذي نجح حسبها في فتح 200 مطعم رحمة في المناطق القريبة من الورشات واللاجئين الأفارقة وعابري السبيل.

وأكدت بن حبيلس أنها أشرفت قبل بداية رمضان على انطلاق قافلة تضامنية محملة بـ6 آلاف طرود من المواد الغذائية موجهة لعائلات متواجدة بمناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن في مقدمتها الولايات الجنوبية والحدودية التي تعاني مناطقها من العزلة والتهميش، وقالت إن البرنامج التضامني للهلال الأحمر يهدف إلى توزيع 45 ألف طرد غذائي والإشراف على عمليات ختان لأزيد من 2000 طفل وتوزيع كسوة العيد للأطفال من عائلات محتاجة، إلى جانب تنظيم زيارات لفائدة مرضى ببعض المستشفيات، خاصة منهم مرضى السرطان.

واعتبرت المتحدثة أن الهلال الأحمر كسر نمط التضامن الظرفي الذي يكون في المناسبات فقط، مشيرة إلى أن مصالحها تعمل بصفة دورية ويومية، لتحديد العائلات المعوزة في المناطق الفقيرة عن طريق التواصل مع المواطنين والأعيان والأئمة الذين هم على دراية بالواقع المعيشي للسكان، داعية إلى تشكيل لجنة من قطاعات مختلفة كالداخلية والتضامن لتكون هناك بطاقية وطنية للعائلات المحتاجة.

وأضافت بن حبيلس أن هذه العمليات التضامنية تندرج في إطار النشاطات المتواصلة للهلال الأحمر الجزائري، لاسيما بمناسبة شهر الصيام، ولفتت أنها مكملة لجهود الدولة في هذا المجال، وذلك تعزيزا لمبدأ التكافل والتآزر مع مختلف فئات المجتمع.