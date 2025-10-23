فتح 24487 منصبا ماليا جديدا في قطاع الصحة

كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، عن فتح 24487 منصبا ماليا جديدا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها 2600 منصب مخصص للأطباء الأخصائيين.

وخلال عرض قدمه اليوم الخميس، 23 أكتوبر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح الوزير أنه “تم تسجيل ارتفاع في عدد المناصب مقارنة بسنة 2025، قدر بـ 5397 منصبا ماليا”، حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

فمن مجموع 24487 منصبا ماليا، “تم تخصيص 2600 منصب للأطباء الأخصائيين، 2000 منصب للأطباء العامين، 14860 للسلك شبه طبي، 3000 منصب للأعوان المتعاقدين، إلى جانب 90 منصبا للسلك الإداري المتخصص في الصحة، فضلا عن 1937 منصب مالي موجه لتوظيف قابلات في الصحة لعمومية”.

واستفاد قطاع الصحة من اعتمادات مالية تفوق ألف و48 مليار دج، كاعتمادات دفع، إلى جانب أزيد من ألف و38 مليار دج كرخص التزام، وفقا لما أفاد به الوزير الذي أشار إلى أن توزيع هذه الميزانية “تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لدعم البرامج الرئيسية للقطاع والتي تشمل البرامج الخاصة بالوقاية والعلاج وكذا التكوين والإدارة العامة”.

كما لفت الوزير إلى أنه وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2026، “تم توسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان”، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة في هذا الصندوق تفوق 93 مليار دج لحساب سنة 2026.

ووفقا لتوضيحات وزير الصحة، ففي إطار التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تمت المراجعة بالزيادة في تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية، حيث انتقلت من 65 دج إلى 75 دج، حيث تم توزيع عائدات هذه الزيادة لصالح صندوق الاستعجالات والنشاطات العلاجية، لتصبح 19 دج بدلا من 14دج وكذا لفائدة صندوق مكافحة السرطان، حيث ستصبح 26 دج بدلا من 21 دج.