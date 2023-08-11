فتح 3 وحدات لصناعة الأدوية المضادة للسرطان قريبا

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون:

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن ثلاث وحدات متخصّصة في صناعة أدوية مضادة للسرطان ستدخل قريبا حيز الإنتاج، مما سيسمح بتخفيف فاتورة استيراد هذا النوع من الأدوية.

وفي مداخلة له على أمواج إذاعة تيزي وزو، في ختام زيارته إلى هذه الولاية، أكد الوزير قائلا: “تبذل حاليا جهود أخرى من أجل تطوير علاج للأمراض المزمنة، بهدف تغطية جميع حاجيات البلاد من حيث الأدوية الأساسية على المدى القصير”.

وخلال زيارته إلى وحدة “نوفو نورديسك الجزائر” لصناعة الأدوية الخاصة بعلاج داء السكري من النوع 2 (المتناولة عن طريق الفم)، أكد الوزير المسعى الرامي إلى “تطوير صناعة الأدوية بشكل سريع، لاسيما الأساسية منها”.

وأوضح عون، أنه في إطار الاتفاقية الموقّعة بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرتقب تطوير البحث في مجال النباتات الطبية لإنتاج الأدوية انطلاقا من المواد الفعّالة للمنتجات النباتية.

وعلى صعيد آخر، وخلال زيارته إلى وحدة الإنتاج للمؤسسة العمومية للصناعات الكهربائية بعزازقة، التي تصنع محولات كهربائية، خاصة لحساب “سونلغاز”، أكد الوزير على ضرورة تنويع المنتوجات والتوجّه نحو التصدير لبيع الإنتاج.

واستنادا للعرض الذي قدّم للوزير، فإن هذه الوحدة بحوزتها حاليا 2000 محوّل صمّم وفق معايير مجمع “سونلغاز”.

في هذا الشأن، أوضح السيد عون، أن “المؤسسة تواجه حاليا صعوبات لبيع المنتوج”، معلنا أن دائرته الوزارية ستبحث مع وزارة الطاقة والمناجم ومجمع “سونلغاز” إمكانية مساعدة وحدة الإنتاج هذه قصد بيع مخزونها.

كما أردف قائلا: “تنتج الوحدة محولات مطابقة للمعايير التي حدّدتها سونلغاز”، مضيفا أنه يتعين على المسؤولين “إيجاد منافذ على مستوى السوق الدولية”.

للعلم، قام مسؤولو وحدة الإنتاج هذه بمساع من أجل تصدير المنتوج نحو البلدان الإفريقية، على غرار موريتانيا والسنغال، حسب ما علم خلال زيارة المصنع.

من جهة أخرى، اقترح عون العودة إلى صناعة مولدات كهربائية وبطاريات خاصة بالسيارات، لتلبية حاجيات قطاع السيارات “الذي سيشهد تطورا”، على حد قوله.