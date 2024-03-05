فتح 310 نقطة بيع لتفادي المضاربة وارتفاع الأسعار في رمضان

كشف المدير المركزي بدائرة الضبط والتوزيع و النقل للديوان الجزائري المهني للحبوب، بومدين عمراني ، عن فتح 310 نقطة بيع عبر كامل التراب الوطني، وذلك تفاديا للمضاربة وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك .

وفي تصريح للاذاعة الوطنية، الثلاثاء، أكد عمراني، أن نقاط البيع، سيكون وفق الكثافة السكانية لكل منطقة، بالإضافة الى مشاركة الديوان في الأسواق الجوارية وأسواق الرحمة التي تنظم كل سنة خلال هذه الفترة.

وأكد المتحدث على وجود كميات كافية من المخزون على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب، مشددا في السياق ذاته على أن العودة الى هذه النقاط تهدف الى ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، قصد تفادي أي سلوكات سلبية من قبل التجار الذين يتعمدون رفع هامش الربح بطريقة عشوائية تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وبخصوص الأسعار الجديدة المطبقة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، أكد عمراني، على ان التخفيضات وصلت الى حدود 40 دينار في المنتوج الواحد مضيفا أن “الاجراء دخل حيز التنفيذ يوم 3 مارس الجاري، وهو يدخل في إطار استراتيجية السلطات العليا للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير المواد واسعة الاستهلاك، ليس فقط في شهر رمضان وانما طوال السنة، وقد تم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان ذلك على غرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية السنة الجارية”.

وبتطرقه الى مادتي “السميد والفرينة “التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، نفى المتحدث أن يكون هناك تذبذب بخصوص هذه المواد بفضل القرارات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد وكذا تعليمات السيد وزير الفلاحة بخصوص رفع حصة المطاحن العمومية والخاصة بنسبة مئة بالمئة .