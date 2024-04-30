فتح 4175 منصب عمل في سلك الشبه الطبي في 2024

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، عن “فتح أزيد من 4175 منصب شغل في سلك شبه الطبي، خلال السنة الجارية 2024، بعد عملية التوظيف التي عرفها القطاع خلال السنة الماضية والمقدرة بـ 4178 منصب”.

وخلال جلسة إستماع أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، اليوم الثلاثاء، في المجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير سايحي “أن كل المسرعات الخاصة بعلاج مرض السرطان، والتي عرفت توقفا خلال الفترة الماضية قد تم اصلاحها”، مفيدا في الوقت ذاته، بـ”اضافة مسرعين أخرين، في قسنطينة ووهران، حيث تصل القدرات العلاجية للأخير إلى 140 مريض في اليوم”.

وبخصوص وفرة الأدوية في المستشفيات العمومية، قال الوزير سايحي، “لم نعرف خلال سنة 2023، أي نقص في الادوية، والتذبذات الحاصلة لم تتجاوز معدّل 05 %”، كاشفا في الوقت ذاته، “أن 50 % من ميزانية المستشفيات تم تخصيصها لاقتناء أدوية السرطان”.

وفي ذات السياق، أكد سايحي، على مباشرة هياته الوزارية لمحادثات مع مؤسسات عمومية وخاص لانتاج دواء السرطان، حيث اكد “أن صيدال وحدها ستتكفل بانتاج 07 أنواع من هذه الأدوية في حين ستقوم مؤسسات أخرى في وهران بانتاج باقي الأدوية، وبتحقيق هذا الغرض”، يقول الوزير، “نكون قد حققنا جلسة إستماع لوزير الصحة أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية”.