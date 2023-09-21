فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد في العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا”، الخميس، عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة والأقطاب الحضرية الجديدة.

وأفاد بيان المؤسسة أن هذه الخطوط الجديدة ستدخل حيز الخدمة يوم الأحد المقبل. ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط.

وسيكون “أول انطلاق على الساعة 05.30 صباحا، فيما تم برمجة آخر انطلاق على الساعة 19.30 مساءً”، حسب البيان نفسه.

أما بالنسبة للخدمة الليلية فستكون بدايةً من الساعة 18.50 إلى غاية 00.50 وذلك بـ 19 حافلة لتغطية 19 خط.

وأشارت المؤسسة العمومية في آخر بيانها إلى أن “فتح خطوط النقل الجديدة يأتي بعد توقف خدمة نقل الطلبة. وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة لتضاف حافلات نقل هؤلاء إلى شبكة النقل الحضري”.