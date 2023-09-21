-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)
الجزائر

فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد في العاصمة

الشروق أونلاين
  • 114
  • 0
فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد في العاصمة
حافلات "إيتوزا"

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا”، الخميس، عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة والأقطاب الحضرية الجديدة.

وأفاد بيان المؤسسة أن هذه الخطوط  الجديدة ستدخل حيز الخدمة يوم الأحد المقبل. ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط.

وسيكون “أول انطلاق على الساعة 05.30 صباحا، فيما تم برمجة آخر انطلاق على الساعة 19.30 مساءً”، حسب البيان نفسه.

أما بالنسبة للخدمة الليلية فستكون بدايةً من الساعة 18.50 إلى غاية  00.50 وذلك بـ 19 حافلة لتغطية 19 خط.

وأشارت المؤسسة العمومية في آخر بيانها إلى أن “فتح  خطوط النقل الجديدة يأتي بعد توقف خدمة نقل الطلبة. وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة لتضاف حافلات نقل هؤلاء إلى شبكة النقل الحضري”.

مقالات ذات صلة
استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى

استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى

صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها

صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها

الحماية المدنية تحذّر من استعمال المفرقعات في ذكرى المولد النبوي

الحماية المدنية تحذّر من استعمال المفرقعات في ذكرى المولد النبوي

رئيس “الكناس” يستعجل بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق

رئيس “الكناس” يستعجل بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق

من بطل للجزائر في ألعاب القوى إلى سائق خدمة توصيل بوهران

من بطل للجزائر في ألعاب القوى إلى سائق خدمة توصيل بوهران

10 سنوات لصاحب 30 مليارا المحجوزة و5 لمسؤول بوزارة المالية

10 سنوات لصاحب 30 مليارا المحجوزة و5 لمسؤول بوزارة المالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد