فتوى في حرائق الغابات وجريمة المغدور جمال هذا الأسبوع!

موازاة مع تخصيص جزء من أموال الزكاة للمتضررين

تجتمع اللجنة الوزارية للفتوى، هذا الأسبوع، لإصدار حكم شرعي حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر، والتي طبعتها حرائق الغابات والجريمة المروعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن سماعيل، في حين ينتظر أن يكشف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي عن تخصيص جزء من أموال الزكاة لفائدة ضحايا الحرائق.

وحسب مصادر “الشروق” فإن اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدرس حاليا تطورات الوضع العام الذي يسود الجزائر خاصة في أعقاب الحرائق الأخيرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية وما تبعها من تطورات خطيرة هزت الرأي العام الوطني بعد مقتل الشاب ابن مدينة مليانة جمال بن اسماعيل، وحسب المصدر، فإن لجنة الفتوى ستصدر حكما شرعيا بخصوص هذه الوقائع وتبعاتها لا سيما مع انتشار ما يعرف بالخطاب “المتطرف” المثير للفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

بالمقابل، ينتظر أن يكشف اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي عن القيمة المالية لنصاب الزكاة لهذه السنة، ليعلن عن انطلاق حملة الزكاة الوطنية، هذه الأخيرة التي ينتظر أن يخصص جزء منها لصالح ضحايا الحرائق الأخيرة، والأمر نفسه بالنسبة للمساعدات الممنوحة للمتضررين من فيروس كورونا، وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتخصيص جزء من أموال الزكاة للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي تعرفها البلاد، وقد سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أن أشار إلى إمكانية تخصيص جزء منها لصالح المتضررين، رغم أن الفئات المعنية بأموال الزكاة محددة في الإسلام.