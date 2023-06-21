فتيات صغيرات يحملن جثمان الطفلة سديل التي اغتالها رصاص الإحتلال (فيديو)

لا يزال الجيش الإسرائيلي يغتال برصاص جنوده الأبرياء الفلسطينين دون تمييز، فيكفي فقط كون الشخص فلسطينيا ليتحول إلى هدف للرصاص الإسرائيلي. واليوم كان دور الطفلة سديل نغنيغة لتسقط تحت رصاص القناصة الإسرائيلية، لتلتحق بذلك بقائمة بست شهداء وهي سابعتهم، منذ بداية اقتحام مخيم جينين من طرف الإحتلال الإسرائيلي.

في مشهد مهيب مليء بالدموع، حملت جثمانها زميلاتها في المدرسة وهن بملابس الدراسة لتشييعها إلى مثواها الأخير في جينين.

في تصريح لشبكة القدس الإخبارية قال والد الطفلة سديل أنها نزلت من البيت متجهة لبيت عمها الذي يبعد فقط بستة أمتار، كي تسقطها القناصة الإسرائيلية برصاصة في الرأس.

الوالد أضاف أن السكان يعلمون أنه كلما يدخل جيش الإحتلال يقوم بنصب قناصة في العمارات. قناصة “يستهدفون كل شيء يتحرك ولا يرحمون لا طفلا ولا شابا ولا شيخا”. لذلك يطلبون من أبناءهم الإبتعاد عن النوافذ وعن كل مكان يمكن أن يعرضهم للخطر.

والد الطفلة الشهيدة قال أن ابنته لما نزلت من أدراج العمارة كانت عبر ملابسها تظهر أنها طفلة، وأضاف أنه في مكان اغتيالها “لم يوجد هناك مسلحون ولم توجد هناك اشتباكات ولا شباب يطلقون النار”.

وتقوم إسرائيل باعتداءات ممنهجة ضد الأطفال الفلسطينيين. فمنذ بداية هذا العام اغتالت قوات الإحتلال 28 طفلا فلسطينيا، فيما بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا قوات الإحتلال خلال العقدين الماضيين 2230 طفلا.