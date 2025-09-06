فتيات قاصرات ضحايا عصابات سرقة ومخدرات

يتم استدراجهن عبر "فيسبوك" ثم الاعتداء عليهن وسرقة أموالهن

ضيافي: عدة قضايا من هذا النوع في المحاكم

شهدت بعض المناطق، في الآونة الأخيرة، ظاهرة استدراج فتيات قاصرات من طرف شباب منحرفين، ممن يستغلون براءة المراهقات وضعف خبرتهن بالحياة، لإغوائهن بوعود كاذبة تتعلق غالبا بالزواج أو بـ “الحرقة” نحو أوروبا، ثم يحرضونهن على سرقة أموال عائلاتهن، لينتهي المطاف بالقاصرات مخطوفات ومعتدى عليهن من عصابات إجرامية.

خرج والد عبر تطبيق “فيسبوك” ينحدر من ولاية بالوسط، وهو يناشد بنته القاصر العودة إلى المنزل، متعهدا لها بأنه سيغفر لها سرقة 20 مليون سنتيم من المنزل والهروب مع شاب مجهول، أغراها بوعود كاذبة.

وسجلت عدة حالات مؤخرا، متعلقة بجرائم إغواء القاصرات واللواتي يصطادهن مدمنو المخدرات وعصابات السرقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لغرض الحصول على أموال عائلاتهن بسهولة.

وبحسب قضايا معروضة على العدالة مؤخرا، وقعت كثير من القاصرات في فخ هذه الأكاذيب والكلام “المعسول”، ما دفعهن إلى سرقة مدخرات أسرهن أو ممتلكات ثمينة لمساعدة مجرمين متخفين، وعدوهم إما بالزواج أو بتهجيرهن إلى أوروبا، وبعد سرقة الأموال والهروب مع “فارس الأحلام”، تكتشف القاصرة أنها وقعت بين يدي عصابة إجرامية تقوم بالاعتداء عليها بعد سلب أموالها ويتركونها مواجهة مصيرا مجهولا..

وينصح المختصون الأولياء، بتعزيز رقابتهم، عند استعمال أبنائهم لمواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة الجهات التي يتواصلون معها إلكترونيا.

وفي الموضوع، يؤكد المهتم بالشؤون القانونية، إسلام ضيافي، وجود عصابات تستدرج الفتيات القاصرات، عن طريق إيهامهن بـ “الحرقة”، ثم إجبارهن على سرقة أموال عائلاتهن، وعندما تغادر الفتاة منزلها العائلي متوهمة أنها ستعيش في أوروبا، تتفاجأ بالاعتداء عليها من طرف أفراد العصابة وسرقة أموالها.

ودعا المتحدث الأولياء إلى الحذر، لأن المحاكم عبر مختلف ولايات الوطن، عالجت عدة قضايا من هذا النوع مؤخرا.

ونصح ضيافي بمراقبة كل قاصر عمره أقل من 18 سنة عند استعماله الهاتف الذكي.