فجرية صاخبة تعمّ ولايات الوطن بعد العبور المونديالي

ليلة بيضاء في الجزائر...

شهدت مختلف ولايات ومناطق الجزائر، في الساعات الأولى من فجر الأحد، احتفالات شعبية حاشدة وامتلأت الشوارع بمسيرات عفوية ضخمة، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره النمساوي، معلنا عبور الخضر الرسمي إلى دور الاثنين والثلاثين من نهائيات كأس العالم 2026، وتجاوزت الجماهير الجزائرية حاجز الوقت وفارق التوقيت المتأخر، لتخرج بكثافة عقب نهاية اللقاء مباشرة، محولة الساحات والمحاور الرئيسية في المدن إلى فضاءات مفتوحة للاحتفال الجماعي بهذا الإنجاز الكروي.

وفي العاصمة الجزائر، تدفقت الآلاف من العائلات والشباب نحو ساحة البريد المركزي وساحة أودان وشريط الواجهة البحرية، حيث شكلت قوافل السيارات طوابير طويلة امتدت لعدة كيلومترات، وسط إطلاق مكثف لأبواق المركبات والمنبهات وهتافات التشجيع المعتادة لمناصرة المنتخب، ولم يختلف المشهد في ولايات الغرب الجزائري، حيث شهدت ساحة “أول نوفمبر” بوهران توافدا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، وعاشت الشوارع الرئيسية حركية غير عادية استمرت حتى بزوغ الفجر، وسط أجواء من الفرحة والارتياح للمردود الذي قدمه اللاعبون على أرضية الميدان وتأكيد مكانة الكرة الجزائرية عالمياً.

الزخم الاحتفالي ذاته انتقل إلى ولايات الشرق والجنوب؛ ففي بجاية وقسنطينة وعنابة وسطيف، تجمع الأنصار في الميادين العامة رافعين الرايات الوطنية ومرددين الأناشيد التشجيعية، وسط تنظيم محكم وتنقلات آمنة للمواطنين، وفي مدن الجنوب مثل ورڤلة وبشار وتمنراست، تحدى السكان الأجواء الليلية ليعبروا عن دعمهم المطلق للمحاربين، مؤكدين على التلاحم الوطني الدائم خلف التشكيلة الوطنية في المواعيد الدولية الكبرى، وقد أسهمت التغطية الأمنية المرنة والمنظمة في مختلف النقاط الحيوية في ضمان سلامة المحتفلين وانسيابية حركة المرور في تلك الساعات المتأخرة.

وتعكس هذه الأجواء الفجرية الاستثنائية مدى الارتباط الوثيق والعميق بين الشعب الجزائري ومنتخبه الوطني، حيث تمثل كرة القدم متنفسا ومصدرا رئيسا للفخر الجماعي، كما أظهرت الاحتفالات تنظيما عفويا واعيا من قِبل الشباب الذين حرصوا على الاحتفال بمسؤولية ودون تسجيل حوادث تذكر، ومع انتهاء الاحتفالية الفجرية الصاخبة، بدأت الأنظار تتوجه من الآن نحو الدور المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يجمع الشارع الرياضي الجزائري على طموحه في مواصلة المغامرة المونديالية والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.