فحص مجاني للكشف عن سرطان الثدي لصالح الصحفيات

أعلنت جريدة “الصحة” الإلكترونية عن إجراء فحص مبكر مجاني للكشف عن سرطان الثدي لصالح الصحفيات المنتسبات للمؤسسات العمومية والخاصة.

وبحسب ما أفاد موقع الإذاعة الجزائرية فإن الجريدة تجري الفحص المجاني للصحفيات ضمن فعاليات الأيام التحسيسية حول ضرورة الكشف المبكر عن الداء الخبيث، أيام الـ16 والـ17 و الـ18 سبتمر الجاري، بدار الصحافة “طاهر جاووت”.

وجاء في بيان مشترك ” في إطار الحملات التحسيسية حول داء سرطان الثدي، تنظم جريدة “الصحة” هذه الأيام التحسيسية والفحص المجاني للكشف المبكر عن داء سرطان الثدي، تحت رعاية وزارة الصحة وبالتنسيق مع دار الصحافة.

وتشرف على هذه الحملة التحسيسية البروفيسور حميدة قندوز، مختصة في جراحة الأورام، والدكتورة أمينة عبد الوهاب، طبيبة مختصة في سرطان الثدي، أما عمليات التصوير الإكوغرافي فتضمنها مختصة في التصوير الطبي.

وبالنسبة للسيدات اللواتي يفقن سن الأربعين، يتم توجيههن كتابيا نحو مصالح طبية مختصة لإجراء الفحص (ماموغرافيا) مجانا.

وأفاد البيان أن بداية الأيام تُستهل هذا السبت الـ16 سبتمبر بندوة صحفيةـ تنشطها كل من البروفيسور قندوز والدكتورة عبد الوهاب، بداية من الساعة 10سا و30د، بمقر الجريدة الكائن بدار الصحافة “طاهر جاووت”.