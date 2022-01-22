فحوصات مكثفة لوناس قبل العودة إلى التدريبات

سيخضع مهاجم المنتخب الوطني، لاعب نابولي الإيطالي آدم وناس إلى فحوصات مكثفة في إيطاليا، قبل الحصول على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات مع ناديه.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية أن اللاعب سيكون على موعد طيلة هذا الأسبوع مع إجراء كشوفات معمقة على مستوى القلب وهذا قبل عودته إلى التدريبات من جديد.

وبحسب “لاغازيتا ديلو سبورت” فإن رافائيل كانونيكو طبيب نابولي سيتصل باللاعب آدم وناس والطاقم الطبي للمنتخب الجزائري للحصول على توضيحات كاملة حول صحة اللاعب.

وأصيب آدم وناس بفيروس كورونا وبعد شفائه أجرى اختبارات كشفت عن وجود مشكلة في القلب تحتاج لفحوصات دقيقة للتحقق منها.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي على أن أدم وناس لاعب نابولي لم يشارك في كأس أمم إفريقيا بسبب اكتشاف مشكلة لديه على مستوى القلب بعد إصابته بفيروس كورونا.