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رياضة

فحوى تصريحات بوقرة بعد نهاية المباراة

علي بهلولي
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فحوى تصريحات بوقرة بعد نهاية المباراة
ح.م
مجيد بوقرة

نشّط الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة مؤتمرا صحفيا مساء الجمعة، بعد تجاوز لاعبيه للعقبة الإيفوارية، والتأهّل إلى نصف نهائي “شان” 2023.

واحتضنت قاعة المحاضرات لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المحطّة الإعلامية.

وأبدى بوقرة انزعاجه من طرد حارس المرمى جزائري ألكسيس قندوز، وقال إن هذه القرار الذي اتّخذه الحكم أخلط – نوعا ما – حساباته التكتيكية. خاصّة وأن البطاقة الحمراء أُشهرت في بداية المواجهة، وبِالضّبط بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق اللّقاء.

وعن رفضه إجراء الاستبدالات إلى غاية الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة (90+10)، رغم أن لاعبيه لم يعثروا على مفتاح التسجيل. فسّر المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” للمحلّيين فلسفته، بِكونه كان يقرأ تفاصيل المواجهة بِطريقة مُغايرة للآخرين (البعيدين عن الاختصاص/ الجمهور). وضرب مثلا بِاحتفاظه بِالمهاجم أيمن محيوس، وكان القرار مُثمرا، كون لاعب اتحاد العاصمة جلب ركلة الجزاء التي أثمرت هدفا وانتصارا وتأهّلا.

وتقدّم بوقرة بِتشكّراته إلى المُشجّعين الذين ارتادوا ملعب براقي، وقال إن دعمهم المعنوي القوّي لا يُنكر.

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