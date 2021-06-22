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رياضة

فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

علي بهلولي
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فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

شرعت السلطات الرياضية الجزائرية في وضع آخر اللمسات، قبيل المشاركة في الألعاب الأولمبية بِالعاصمة اليابانية طوكيو.

ويُجرى هذا الاستحقاق الرياضي العالمي الكبير، ما بين الـ 23 من جويلية والـ 8 من أوت المقبلَين. فضلا عن أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وخصّ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي سفير اليابان بِالجزائر كونو أكيرا، الثلاثاء، بِاستقبال بِمكتبه. حضرته كاتبة الدولة المُكلّفة بِرياضة النخبة سليمة سواكري.

و”شكّل اللّقاء فرصة للاطّلاع على الجوانب التحضيرية والتنظيمية المتعلّقة بِالألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بما في ذلك تفاصيل ظروف إقامة ومشاركة الرياضيين الجزائريين المتأهّلين لهذا الاستحقاق الرياضي الدولي”. يقول بيان وزارة سيد علي خالدي.

فضلا عن ذلك، “سمحت المحادثات بِالتطرّق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدَين، في مجالات الشباب والرياضة”.

للإشارة، فإن 39 رياضيا جزائريا تأهّلوا لِأولمبياد طوكيو في انتظار المزيد، لِكون التصفيات في بعض الرياضات مازالت جارية.

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