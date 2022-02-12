فحوى ما جرى بين محرز وغوارديولا وسترلينغ في مواجهة نورويتش

مرّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وزميله رحيم سترلينغ ومدربهما جوسيب غوارديولا مساء السبت، بِلحظات مُميّزة أثارت فضول الصحافيين.

حدث ذلك أثناء وبعد مباراة فريق مانشستر سيتي والمضيف نادي نورويتش سيتي، وفوز “الأزرق السّماوي” بِرباعية نظيفة.

وأظهرت الصور التلفزيونية المدرب غوارديولا يُمازح لاعبه محرز، بعد أن استبدله في الدقيقة الـ 84.

وفسّر غوارديولا ما جرى في هذه اللّقطة الطريفة، خلال مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، قائلا: “محرز استثنائي، لكن في الوقت نفسه، يكون أحيانا ضعيفا في التنافس وجها لِوجه. نحن نعرف بعضنا البعض لِفترة طويلة، إنه يعلم أن النوايا التي نقولها له دائما تكون إيجابية”.

وأضاف التقني الإسباني كما نقلته على لسانه قناة “سكاي سبورتس” البريطانية: “محرز لاعب خارق للعادة، لكنّني أريد أن يُقدّم المزيد”.

من جهته، قال المهاجم رحيم سترلينغ للصحافيين، مُفسّرا ما دار بينه وبين محرز بعد نهاية مواجهة نورويتش سيتي: “محرز مهاجم ويُريد أن يُسجّل لِذا كان لدينا القليل من الضحك حول ذلك!”. عِلما أنه حصل سوء تفاهم بينهما حول تنفيذ مخالفة، لِحسن الحظ أن الرّباعية بدّدت الخلاف.