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رياضة

فحوى مفاوضات بطل تركيا مع نابولي بِشأن آدم الوناس

علي بهلولي
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فحوى مفاوضات بطل تركيا مع نابولي بِشأن آدم الوناس

تُجري إدارة نادي بشكتاش بطل تركيا هذه الأيّام مفاوضات مع نظيرتها من نابولي الإيطالي، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

واقترحت إدارة نادي بشكتاش مبلغ 5 ملايين أورو للاستفادة من خدمات آدم الوناس، لكن مسؤولي فريق نابولي اشترطوا استلام مبلغ 8 ملايين أورو.

ويرغب آدم الوناس في الانتقال إلى فريق بشكتاش، خاصة وأن نادي الأبيض والأسود سيخوض رابطة أبطال أوروبا في الموسم الجديد. كما نقلته تقارير صحفية تركية صادرة، السبت، على لسان مُدير أعمال الدولي الجزائري.

وستتواصل المفاوضات لِأن نادي بشكتاش التركي يُصرّ على انتداب آدم الوناس، استنادا إلى المصادر ذاتها.

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