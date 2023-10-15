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رياضة

“فخر العرب” يخذل فلسطين ويفقد أكثر من مليون متابع

عمر سلامي
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“فخر العرب” يخذل فلسطين ويفقد أكثر من مليون متابع
انتقادات شديدة لمحمد صلاح
محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم إعلان تضامنه مع سكان غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني.

وفي الوقت الذي عبر فيه العديد من نجوم الكرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لم يكشف صلاح عن موقفه، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع عدد متابعي صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرّر أزيد من مليون متابع إلغاء متابعتهم لـ”فخر العرب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لعدم دعم فلسطين، وتراجع العدد من 17.2 مليون متابع إلى 16 مليون خلال 24 ساعة فقط.
كما يشهد حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تراجع عدد متابعيه، مع إلغاء عدد من العرب والمصريين متابعتهم لصلاح.

وتباينت التعليقات حول صمت صلاح، بين منتقد ومدافع عنه، حيث يرى المنتقدون أن سكوت النجم المصري، لا مبرر له، وذهب البعض إلى حد دعوة الجماهير للتصفير على اللاعب عند لمسه للكرة بسبب عدم اهتمامه بقضايا العالم الإسلامي والعربي.

وقال أحد المعلقين: ” كل قضية إنسانية يخذل العرب والمسلمين ولا نلقى له وجود للاسف .. فخر العرب في المستطيل الاخضر وعار عليهم خارجه”.

واتفقت الكثير من المعلقين على أن صلاح أسطورة في ليفربول وأن تأثيره كبير، في وقت تشن فيه حرب إعلامية قذرة على الفلسطينيين، لكن مع ذلك ما زال يلتزم الصمت!.

وقال البعض إن مشاعر محمد صلاح تحركت فقط عندما تعاطف مع وفاة الملكة إليزابيث، بينما لم تتحرك تعاطفا مع شهداء فلسطين.

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