فخور باختياري “الخضر” في عمر صغير.. محرز ورونالدو قدوتي…

الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني يؤكد:

أكد النجم الصاعد لمنتخب الجزائر، بدر الدين بوعناني، بأنه كان ولا يزال فخوراً باختياره تمثيل “الخضر” في عمر صغير.

بوعناني قرر تمثيل الجزائر منذ عام 2023 وعمره لا يتجاوز الـ18 عاماً، وذلك رغم حصوله في نفس الوقت على دعوة من منتخب فرنسا للشباب، ومحاولة إدارة ناديه نيس ثنيه عن قراره خاصة وأنه لا يزال في مُقتبل العمر.

وتحدث بوعناني للموقع الرسمي لنادي نيس نقله موقع العين، حيث أكد فخره باللعب للجزائر، وكشف تعلقه الشديد بها، قائلاً: “أول قميص تحصلت عليه في حياتي كان للمنتخب الجزائري”.

وأظهر صاحب القدم اليسرى بأنه يبقى مقتنعاً بقراره باللعب مع “الخضر”، رغم أنه لم ينل فرصة اللعب سوى في 5 مباريات قدم خلالها تمريرة حاسمة وحيدة”.

وحدّد بدر الدين بوعناني قدوته في عالم كرة القدم، ليردّ بدون تردد: “رياض محرز وكريستيانو رونالدو”. وبخصوص أفضل لاعب تواجد معه في نفس التشكيلة إلى حد الآن، قال: “رياض محرز”. ولا تعد هذه أول مرة يكشف فيها بوعناني عن إعجابه برياض محرز، وهو الذي وصفه سابقا بـ”قدوته الأولى”.

وبخصوص اللاعب الذي لا ينال الثناء الذي يستحقه من الإعلام والجماهير، ردّ بوعناني: “إنه هشام بوداوي”.

وكشف بوعناني عن أصدقائه المقربين داخل منتخب الجزائر، وهم أنيس حاج موسى، أمين غويري، سعيد بن رحمة، ريان آيت نوري وفارس شايبي”.