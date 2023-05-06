“فخور بالتتويج الثاني لي مع الأهلي ولا أشعر بالغربة في مصر”

قام بلقطة طريفة أثنى عليها الجمهور.. قندوسي:

أكد أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إنه فخور بالتتويج بالبطولات منذ وصوله إلى ‏النادي الأهلي، وإنه سعيد بلقب السوبر المصري الذي حققه الفريق بعد الفوز على ‏بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بضربة جزاء نفذها نبيل معلول في الدقيقة 96 من عمر المباراة، التي امتدت إلى 120 دقيقة..‏

وعرفت المباراة مشاركة لاعب الوفاق الأسبق قندوسي أساسيا لغاية الدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي عرفت تقديم لاعب الخضر أداء جيدا خلال المواجهة بشهادة كل الاختصاصيين الذين سبق وأن أكدوا أن الدولي الجزائري يستحق مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر.

وقال قندوسي بعد اللقاء: “ليس جديدًا على الأهلي التتويج بالبطولات، أعلم جيدًا قيمة الأهلي وأنه نادي ‏بطولات، ومنذ انضمامي توجت بلقبين مع الفريق، وهو شعور رائع بالنسبة لي أتمنى أن ‏أعيشه في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق”.

وأكد لاعب الأهلي أن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة السر في التتويج بكل البطولات، وأن ‏وجودهم ودعمهم للفريق في الفترة المقبلة في غاية الأهمية، للاستمرار في حصد كل البطولات ‏التي يشارك فيها الفريق.

مضيفا: “لا أشعر بالغربة.. أشعر أنني أعيش في بلدي.. أحب الشعب المصري كثيرا، وجميع لاعبي الأهلي مقربون لي، خاصة الشناوي ومحمود كهربا”.

وأثنى جمهور الأهلي على الدولي الجزائري حين قام بلقطة للقطة طريفة بعد مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، حيث قام بقيادة سيارة لنقل زميله محمود متولي الذي سقط بنهاية مباراة السوبر المصري، متأثرا بإصابة قوية أدت لسقوطه مغشيا عليه. وطاف قندوسي أرجاء ملعب محمد بن زايد للاحتفال مع جماهير الأهلي، حاملا مدافع الفريق المصاب.