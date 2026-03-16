فخ “مضيق هرمز”.. هل ينجح ترامب في جرّ العالم إلى تحالف جديد؟

كشف ​موقع أكسيوس، أن ⁠الرئيس ​الأمريكي دونالد ​ترامب يعمل على تشكيل ​تحالف ​دول لإعادة فتح ‌مضيق ⁠هرمز.

ونقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر وصفها بالمطلعة أن ترامب يعمل على تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، ويأمل في الإعلان عن ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب يدرس أيضاً الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني الهام في جزيرة خرج – وهي خطوة تتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض – إذا ظلت ناقلات النفط محاصرة في الخليج العربي.

وأمس الأحد، قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه “يطالب” دول الناتو وغيرها من الدول المستوردة للنفط – بما في ذلك الصين – بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.

وقال ترامب: “نتحدث مع دول أخرى بشأن حفظ الأمن في المضائق. سيكون من الجيد أن تشاركنا دول أخرى في حفظ الأمن. سنساعد. ونتلقى استجابة جيدة”.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع سبع دول، وذكر أن بعضها قد رفض بالفعل، مع التأكيد على أن المهمة “ستكون صغيرة” لأن إيران لم يتبق لديها “قوة نارية كبيرة”.

وللإشارة، لم تلتزم أي دولة علنًا حتى الآن، لكن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة قال إن ترامب يتوقع أن تعلن بعض الدول دعمها هذا الأسبوع، مما يشكل ما يسميه البيت الأبيض “تحالف هرمز”.

وقال المسؤول: “معظم هذا النفط ليس نفطنا – إنه يذهب إلى دول أخرى. لذلك إذا كانوا يريدونه ويريدون انخفاض السعر، فعليهم المساعدة”.

وسيُطلب من الدول المساهمة بسفن حربية، ودعم القيادة والسيطرة، وطائرات مسيّرة، وغيرها من الأصول العسكرية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر رغبة ترامب في الإعلان عن التحالف هذا الأسبوع.

ترامب يطلب دعما دوليا لتأمين هرمز.. واليابان ترد أولاً

والأحد، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول رد من اليابان بعد دعوته الدول التي تتسلم إمداداتها النفطية عبر مضيق هرمز إلى المساهمة في تأمين الممر البحري.

وجاء أول رد من اليابان على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال سفن لتأمين مضيق هرمز، الذي عطلته إيران في خضم الحرب.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، أفادت مصادر في وزارة الخارجية أن طوكيو “تتخذ قراراتها بنفسها، ولن ترسل سفنا لمجرد طلب ترامب ذلك”.

كما أضافت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن البلاد قد “تواجه قرارات صعبة بشأن أي نشر لقوات الدفاع الذاتي، مثل ضرورة تقييم شرعية الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران”.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط لتشغيل اقتصادها، ومع ذلك، فإنها لم تتخذ موقفاً واضحاً بشأن حرب إيران.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية كبيرة من الناخبين اليابانيين تعارض هذا الصراع، بحسب ما أوردت “بلومبرغ”.

ومساء السبت، قال ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشيال “إن دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

وتابع: “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا”.

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه “على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة”.