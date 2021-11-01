فدرالية أولياء التلاميذ غير راضية على الدخول المدرسي

جددت الثقة في المكتب الوطني ورئيسته

أقرت الجمعية العامة للفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، في بيانها الختامي المتوج للملتقى الوطني المنعقد نهاية الأسبوع بثانوية الحاج عيسى أبي بكر بالأغواط، بأن وزارة التربية الوطنية قامت بمجهودات معتبرة لإنجاح الدخول المدرسي رغم التحديات الكبيرة على رأسها جائحة كورونا.

وفي كلمتها أشارت رئيسة الفدرالية، جميلة خيّار، بأن المؤسسات التربوية واجهت صعوبات كبيرة في تطبيق البروتوكول الصحي جراء نقص الوسائل والمستلزمات المطلوبة، وهو ما عزته إلى تنصل الجماعات المحلية من مسؤوليتها في ذلك خاصة بالنسبة للطور الابتدائي. وفي الجانب البيداغوجي، سجلت الفدرالية عدم توافق الحجم الساعي مع محتوى البرامج ما استدعى منها مطالبة الوصاية بتخفيف البرنامج والقضاء على مشكل ثقل المحفظة.

وأعابت رئيسة الفدرالية في كلمتها التأخر المسجل في فتح المطاعم المدرسية على الرغم من أهميتها الكبيرة، وفي الوقت ذاته أبدت أسفها من مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه عديد المؤسسات التربوية عبر الوطن، فضلا عن النقص الكبير في التدفئة بكثير من المؤسسات التعليمية، في غياب الصيانة الدورية المطلوبة.

وعرف اختتام لقاء الأغواط المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي مع تجديد الثقة في المكتب الوطني للفدرالية ورئيسته الحالية لعهدة جديدة.