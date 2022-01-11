فدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة تطالب بهياكل صحية لهذه الفئة

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الاثنين، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عتيقة معمري، والتي رفعت مطلب انشاء هياكل صحية خاصة بهذه الفئة.

وحسب بيان لوزارة الصحة “في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والمجتمع المدني، إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، نهار الامس، الاثنين 10 جانفي 2022 بمقر الوزارة، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة السيدة عتيقة معمري”.

وأضاف “خلال هذا اللقاء رحب السيد الوزير برئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة السيدة، عتيقة معمري وقدم باسمه الخاص وباسم كل إطارات الوزارة أسمى معاني التقدير والاحترام”.

وتابع: “اغتنمت السيدة رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الفرصة لتهنأ السيد الوزير بنجاح ومستوى أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية”.

وأضاف: “كما أشارت السيدة عتيقة معمري إلى المكانة الهامة التي تحتلها هذه الفئة في المجتمع وكذا تطلّعاتها للتكفل الاحسن بها مقترحة انشاء هياكل صحية مخصصة للتكفل الصحي بها”.

وأشار إلى “إن هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني على جميع المستويات في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية”.

وحسب البيان “صرّح السيد الوزير أنّ قطاعه وضع ورقة طريق تشمل برنامجا شاملا، يهدف الى خدمة هذه الشريحة بكل أصنافها” .

وقال “كما أعرب سيادته عن استعداده للاستماع لكل انشغالات واقتراحات بهدف تحسين الظروف الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة“.