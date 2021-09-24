فرار لاعبين من المنتخب المغربي لكرة الطائرة بإيطاليا
أكد الاتحاد المغربي لكرة الطائرة، الخميس، اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل من 21 سنة بإيطاليا مباشرة بعد وصولهم إلى العاصمة روما، ما تسبَّب في صدمة بين أعضاء البعثة.
وكشف الاتحاد المغربي لكرة الطائرة في بيان: “فوجئ الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 عاماً للكرة الطائرة، يوم أمس الأول الأربعاء، بتخلف ثلاثة من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى سردينيا (غربي إيطاليا)”.
أكد #الاتحاد_المغربي للكرة الطائرة، اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل من 21 سنة بإيطاليا مباشرة بعد وصولهم إلى العاصمة روما، ما تسبَّب في صدمة بين أعضاء المنتخب في #إيطاليا . pic.twitter.com/0vytv24Bdh
— One Minute Tv (@OneMinute_Tv) September 24, 2021
كما أضاف البيان: “اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغلت العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار”.
يذكر أن بطولة العالم للعبة لفئة أقل من 21 سنة، تجري في الفترة الممتدة ما بين 22 و30 سبتمبر الحالي، بكل من إيطاليا وبلغاريا.
🔴 هذه الظاهرة ليست بالغريبة في المحيط الرياضي المغربي ففي آخر 6 سنوات تم تسجيل هروب عناصر من منتخب الملاكمة و المصارعة كبار.. كذلك عناصر من منتخب التايكواندو و الكرة الحديدية و كرة اليد و اليوم تم تسجل ثلاث حالات جديدة في رياضة كرة الطائرة فئة أقل من 21 سنة
— Toufik (@Im_Toufik) September 23, 2021