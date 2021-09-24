فرار لاعبين من المنتخب المغربي لكرة الطائرة بإيطاليا

أكد الاتحاد المغربي لكرة الطائرة، الخميس، اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل من 21 سنة بإيطاليا مباشرة بعد وصولهم إلى العاصمة روما، ما تسبَّب في صدمة بين أعضاء البعثة.

وكشف الاتحاد المغربي لكرة الطائرة في بيان: “فوجئ الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 عاماً للكرة الطائرة، يوم أمس الأول الأربعاء، بتخلف ثلاثة من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى سردينيا (غربي إيطاليا)”.

كما أضاف البيان: “اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغلت العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار”.

يذكر أن بطولة العالم للعبة لفئة أقل من 21 سنة، تجري في الفترة الممتدة ما بين 22 و30 سبتمبر الحالي، بكل من إيطاليا وبلغاريا.