فرار 145 نزيلة من سجن للنساء في هايتي
أعلنت السلطات في هايتي، أن سجنا للنساء شهد فرار عدد كبير من السجينات، وهو ما يمثل ثلثا إجمالي النزيلات، في حين قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون أثناء العملية.
وصرح رئيس إدارة السجن في هايتي، بيير رينيه فرانسوا لوكالة “فرانس برس” أن “عدد النزيلات في السجن كان 230، تمكّنت 145 منهن من الفرار”.
145 female inmates escaped; 3 recaptured but bc gangs blocked road backup from #PAP police still unable to get near prison; cops from St Marc & Arcahaie had to secure 85 women who didn’t escape. No choppers, no equipment to remove trailers?!!https://t.co/r7mmaWe1yO
— Jacqueline Charles (@Jacquiecharles) September 24, 2022
وأضاف المفتش العام: “من بين 145 هاربة، تم اعتقال ثلاث، فيما توفيت الرابعة التي كانت تعاني من صعوبات في التنفس بسبب الربو”.
يقع السجن في بلدة كاباريه على الساحل الغربي لهايتي في الضواحي الشمالية للعاصمة بورت أو برنس.
ونقل المسؤول عن النتائج الأولية للتحقيق، قوله إن أحد الحراس “ارتكب حماقة بفتحه مجمع الاعتقال بينما كان عدد الحراس قليلا”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، ألقت السجينات بأنفسهن على الحراس، وسيطرن عليهن، وتمكّن من الفرار”.
وبخصوص ملابسات وفاة الشرطي وإصابة مرافقيه الثلاثة، قال المسؤول إن هؤلاء رجال الشرطة كانوا في مركز أمني قريب من السجن، وهاجمه رجال مسلحون لمنع الأمن من استعادة السيطرة على السجن.
وعزا المسؤول تأخر الإبلاغ عن هذه العملية إلى الملابسات الغامضة لهذا الهجوم.