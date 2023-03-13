“فرانس 24” تحقق مع مراسلتها بفلسطين بعد وقفها عن العمل لهذا السبب!

كشفت صحف فلسطينية أن قناة “فرانس 24” أخضعت مراسلتها ليلى عودة للتحقيق بعد وقفها عن العمل بتهمة “معاداة السامية”.

وأشارت التقارير إلى أن الصحفية تم توقيفها عن العمل بسبب مواقفها الفلسطينية، وتغطيتها الأحداث، ودفاعها عن الفلسطينيين ضد الاحتلال.

وتضامن مئات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين مع مراسلة فرانس 24، واعتبروا ما قامت به القناة انحيازا للاحتلال، واستهدافا لحرية الصحافة.

وتعمل الصحفية عودة في العمل الصحفي منذ قرابة 30 عاما، وهي من أبرز مراسلي الشبكة الفرنسية.

وخلال تغطية عملية تفجير محطة حافلات في القدس، تعرضت الصحفية الفلسطينية لمضايقات على الهواء من قبل عدد من المستوطنين، شملت عبارات استفزازية وألفاظا نابية.

وكانت الشبكة الألمانية “دويتشه فيله” أقدمت عام 2022 على فصل 5 صحفيين عرب، بعد زعم “معاداتهم للسامية”.

وجاءت عمليات التحقيق والفصل بحق الصحفيين بعد تحريض قام به صحفي ألماني، وقال إن القناة تغض الطرف عن صحفيين عرب يمارسون معاداة السامية في القسم العربي، وقام بتعداد أسماء 5 صحفيين.

لكن عددا من الصحفيين المفصولين توجهوا إلى القضاء الألماني، لإبطال قرارات الفصل، وتمكن زاهي علاوي، ومرام سالم، من الحصول على قرار قضائي بعودتهما إلى عملهما.

يذكر أن ليلى عودة صحفية فلسطينية من مواليد بيت لحم عام 1970. حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من روسيا.

عملت في عدة محطات تلفزيونية من أبرزها أبو ظبي. وتعمل حاليا في قناة فرانس 24.